Im Oktober 2022 klaut Mirnesa 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Geldtransportfirma in Stuttgart. Anschließend flieht sie mit ihrem Liebhaber nach Wien. Es folgt eine wilde Schleusung durch Slowenien und Kroatien bis nach Serbien. Dort realisiert Mirnesa, dass sie den vielleicht größten Fehler ihres Lebens begangen hat. Sie bekommt Angst und will abhauen.

Joost Schmidt erzählt in diesem Podcast die unglaubliche Geschichte von Mirnesa. Er hat sie getroffen und will wissen, wer sie ist, was sie antreibt und warum sie den Diebstahl begangen hat. Aber nicht nur das. Joost hat Akten durchforstet und mit Polizei und Staatsanwaltschaft gesprochen.

Hier geht's zum Podcast: https://1.ard.de/millionendiebin

"Die Millionendiebin” ist eine Produktion von DASDING vom SWR.