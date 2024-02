5 Minuten vor dem Tod - Der Kriminalpodcast | True Crime

Am 1. Dezember 1924 brennt eine Villa in einem kleinen Ort in Mitteldeutschland. Der Besitzer Fritz Angerstein liegt schwer verletzt davor. Kurz nach der Tat schickt die Polizei ein Telegramm an die Staatsanwaltschaft. Darin steht: „Soeben schwerer Raubüberfall. Fünf Tote. Brandstiftung.“ Zusammen mit dem Geschichtsjournalisten Mirko Drotschmann (auch bekannt als MrWissen2go) rekonstruieren wir diesen knapp einhundert Jahre alten Fall.

Alle Folgen und noch mehr Infos unter: www.kriminalpodcast.de

+++

Zeitstempel:

(00:00) Was ist in dieser Villa passiert?

(18:53) Was ist Optographie? - Das erklärt uns Lennart aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.

(22:14) Was ist der Grund für diese Tat? Gibt es ein Motiv?

(25:25) Hintergründe zur damaligen Zeit - Welche Urteile gab es damals?

(27:30) Die Polizeiarbeit und Straftaten in der Weimarer Republik

(35:20) Wie wichtig waren Zeitungen in der damaligen Zeit?

(45:41) Die Nachbesprechung

(49:10) Hinweis: Wir verabschieden uns in eine kleine Winterpause. Die nächste Podcast-Folge erscheint in vier Wochen.

+++

Den Podcast "Der Gangster, der Junkie und die Hure" findet ihr hier:

https://1.ard.de/gangster_junkie_hure_cp

+++

Dieser Podcast ist seit dem 09.12.2020 ein Podcast von DASDING vom SWR.