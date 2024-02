Reich sein = Recht haben? | feat. Christian Solmecke

Wer richtig Para hat, kann jeden in Grund und Boden klagen, Menschen mit weniger Geld haben keine Chance – stimmt das eigentlich? Wann brauche ich nen Anwalt und wie kriegt man einen? Und sind alle Anwälte eigentlich reich und fahren fette Sportwägen? Das checkt Finnel in dieser Folge zusammen mit Christian Solmecke. Seine Kanzlei hat auf YouTube knapp 1 Millionen Follower und klärt dort über Internetrecht, neue Gesetze oder aktuelle Newsmeldungen auf. Außerdem vertritt Christian große Influencer wie Rezo oder Rewi, wenn die mal Trouble haben. Diese Woche also eine halbe Stunde kostenlose Beratung vom Profi-Anwalt bei Finnel & das Geld. Max Dehling aus der SWR-Wirtschaftsredaktion erklärt diesmal, wie du auch mit wenig Geld einen Anwalt bekommen kannst.

