Let's Go! - Am 1. Februar geht's los mit Finnel & das Geld

Hey Leute, hier ist Finnel und am 1. Februar startet mein eigener neuer Podcast. In dem hört ihr, wie ich wirklich ticke und dass ich von Geld eigentlich keine Ahnung habe. Deshalb lade ich mir jede Folge Gäste ein, die sich damit besser auskennen und wir checken, warum Kohle so ne große Rolle spielt für viele - oder eben auch nicht. Am Start sind Leute, die für den reinen Luxus Privatjet fliegen, low budget verreisen, ihre Ersparnisse für teure Uhren ausgeben oder für eine günstige Wohnung aufs Land gezogen sind. Ne neue Folge gibt es jeden Mittwoch. Kuss geht raus!