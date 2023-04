Warum Sparen Spaß macht und du dafür kein Studium brauchst | feat. Professor Finanzen

Professor Finanzen hat in Deutschland einen der größten TikTok-Accounts zum Thema Geld und Sparen. Warum ihm das Thema total viel Spaß macht, kann Finnel aber so gar nicht verstehen. In dieser Folge geht es darum, warum Geld in unserem Leben eine viel größere Rolle spielen sollte, sich damit zu befassen gar nicht so schwer sein muss und wie wir am besten sparen können. Und Finnel findet raus, dass Professor Finanzen viel mehr eine Spinne als richtiger Professor ist…

Hier geht’s zum TikTok Kanal von Professor Finanzen: https://www.tiktok.com/@professorfinanzen

TikTok: https://www.tiktok.com/@finnelunddasgeld

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3I-4JZyA6pOnR97VVCcvzw

Schreib mir ne Mail unter finnel.podcast@dasding.de

Finnel & das Geld ist ein ARD-Podcast von DASDING.

Redaktion: Max Dehling; SWR-Wirtschaftsredaktion; Timo Klumpp; DASDING

Sounddesign: Max Dingeldein