BookTok erobert gerade TikTok im Sturm. Nachdem es im ersten Teil zu BookTok auf diesem Kanal um den Aufstieg, Erfolg und die empowernden Aspekte von BookTok geht, schaut Brust Raus-Host Walerija mit einem kritischen Blick auf den Hype.

Welche Bücher sind gerade eigentlich so auf den Bestseller-Listen? Da wären zum Beispiel Dark Romance-Geschichten wie "Very Bad Kings" oder "Haunting Adeline". Aber auch Romantasy-Geschichten wie "Throne of Glass" oder "Das Reich der Sieben Höfe - Dornen und Rosen." Was sie gemeinsam haben? In den Romanen werden gewaltvolle Handlungen mit Liebesgeschichten gemischt.

Einige der sogenannten "Tropes", also Handlungsmuster, in diesen Büchern sind zum Beispiel: Enemies to Lovers, Bully-Romance oder sogar Stalker-Romance. Aber was heißt das genau? Was ist die Faszination mit diesem Genre? Wo werden Grenzen überschritten? Und wie kann man mit solchen Geschichten am besten umgehen?

Auch Colleen Hoovers Bestseller "Nur noch ein einziges Mal" ist gerade in den Kinos zu sehen und wird viel diskutiert. Wurde die Geschichte dem ernsten und tragischen Thema gerecht? Diese Frage beantworten Journalistin Miriam Fendt vom BookTok-Kanal "literally" vom Bayerischen Rundfunk, die angehende Autorin Eva Pramschüfer und Christine Lötscher, Professorin für Populäre Literatur an der Universität Zürich. Sie alle sind auch auf BookTok unterwegs und verraten in diesem zweiten Teil, wie sie mit den kritischen Seiten von BookTok umgehen und was sie sich von der Community noch ein wenig mehr wünschen würden.

BookToks dunkle Seite: Dark Romance, Konsum & Romantisierung

