Neue Staffeln Heartstopper, Outer Banks und noch mehr Serien-News im Oktober!

Oktober... Wir alle wissen, was das heißt: Cosy auf die Couch mummeln und Serien bingen! Und die Serien, die im Oktober gedroppt werden, sind perfekt dafür. Checkt ihr hier!

Neu bei Amazon Prime Video

Citadel: Diana: ab 10. Oktober

Mit "Citadel: Diana" als Spin-off-Serie wird die Spionage-Saga von "Citadel" international ausgebaut. "Citadel: Diana" spielt im Jahr 2030 in Italien - acht Jahre, nachdem die Spionage-Agentur Citadel von Manticore zerstört wurde. Agentin Diana ist seitdem als Maulwurf in Manticore gefangen und sieht endlich eine Fluchtmöglichkeit...

Citadel: Diana | Offizieller Trailer | Prime Video

Sechs Folgen "Citadel: Diana" mit derbe viel Action und Spannung könnt ihr euch ab dem 10. Oktober bei Amazon Prime Video geben.

Aktuell klingt es übrigens danach, als bliebe "Citadel: Diana" nicht das einzige Spin-off der Spionage-Serie. Die Serienmacher*innen scheinen wohl größere Pläne zu haben, das "Citadel"-Universum weiter auszubauen.

Neue Serien auf Netflix

Heartstopper - Staffel 3: ab 3. Oktober

Charlie liebt Nick, aber ihm das das erste Mal zu sagen, ist eine ganz andere Nummer. Dafür braucht es eine Menge Mut, Vorbereitung und eventuell einen Schubser seiner großen Schwester Tori. Und dass Nick dann auch noch 3 Wochen nach Menorca in den Urlaub fährt, macht die Situation nicht einfacher für Charlie. Die beliebten Comic-Adaption rund um Nick, Charlie und ihren Freundeskreis geht endlich weiter und eins ist safe: Wir alle wissen nicht, wie unsere Herzen das aushalten sollen... Ab dem 3. Oktober bei Netflix.

Heartstopper: Staffel 3 | Offizieller Trailer | Netflix

Outer Banks - Staffel 4 Teil 1: ab 10. Oktober

Dass ihre Freundschaft über allem steht, haben die Pogues in Staffel 3 zu 100% bewiesen! In Staffel 4 wartet bereits das nächste Abenteuer auf sie. Und das kommt wie gerufen... OBX4 ab dem 10. Oktober auf Netflix. (Teil 2 dann ab dem 7. November 🤫)

Outer Banks: Staffel 4 | Offizieller Teaser | Netflix

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft: ab 10. Oktober

Lara Croft kann nichts aufhalten, wissen wir alle. Auch keine traumatischen Ereignisse. Sie gibt sich die volle Dröhnung Verfolgunsjagd um die ganze Welt auf der Suche nach Antworten auf ein altes Geheimnis... Der Trailer schreit nach genau der Action und dem Drama, was wir im Oktober gebrauchen können. Könnt ihr euch ab dem 10. Oktober bei Netflix reinziehen.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft | Offizieller Teaser | Netflix

Diplomatische Beziehungen - Staffel 2: ab 31. Oktober

Die starke Story um US-Botschafterin Kate Wyler geht endlich weiter. Wir können uns auf jeden Fall wieder auf Plottwists gefasst machen. Mal mehr Fokus auf den Dramen in der Politik, dann wieder mehr Spannung wie im Thriller - langweilig wird's auf jeden Fall nicht. Acht Folgen "Diplomatische Beziehungen" bekommt ihr ab dem 31. Oktober auf Netflix. Und damit auch die Antwort, wer den Anschlag auf das Auto von Merrit Grove überlebt hat.

Diplomatische Beziehungen: Staffel 2 | Offizieller Teaser | Netflix

Das ist neu in der ARD Mediathek

Schwarze Früchte: ab 18. Oktober

Struggles mit denen wohl die meisten von uns zu tun haben (werden): Dating, Karriere, Selbstbestimmung, Freundschaft, Identität, Verlust und Neuanfänge... Darum geht's auch in der neuen Dramedy- und Coming-Of-Age-Serie "Schwarze Früchte". Und gibt damit einen Einblick in die Lebensrealitäten Schwarzer und queerer Figuren. Acht Folgen "Schwarze Früchte" bekommt ihr ab dem 18. Oktober in der ARD Mediathek.

„SCHWARZE FRÜCHTE“: Trailer der neuen Coming-Of-Age Serie ab 18. Oktober 👀

Made in Germany: ab 4. Oktober

"Made in Germany" zeigt sechs Menschen, die eine besondere Connection haben. Sie verbindet mehr als ihre Freundschaft: Sie sind als Kinder von Migrantinnen und Migranten in Berlin geboren und pendeln zwischen zwei Kulturen.

Ani fühlt sich ihrem vietnamesischen Vater gegenüber fremd, Coumba will als Schwarze Influencerin mit Kopftuch ein Vorbild für junge Mädchen sein und Jamila stößt als hellhäutige Frau bei Dates oft auf Vorurteile. Mo will Filmemacher werden, aber seine Eltern wollen ihn zurück in den Irak schicken, Musikerin Zehra steht auf Frauen und wartet auf den richtigen Moment, um es ihrer alevitischen Familie zu sagen und Nikki fragt sich, wie wichtig es für ihn ist, Jude zu sein. Alle sechs versuchen zwischen den Struggles mit den Ansprüchen ihrer Eltern und dem allgegenwärtigen Rassismus klarzukommen und ihren Weg zu finden.

"Made in Germany" gibt's ab dem 4. Oktober in der ARD Mediathek.

Das kommt bei RTL+

Temptation Island VIP - Staffel 5: ab 2. Oktober

Ab dem 2. Oktober könnt ihr euch auf RTL+ wieder vier Paare geben, die sich in zwei unterschiedlichen Villen getrennt voneinander ihre Liebe "beweisen" wollen, indem sie sich mehreren Versuchungen in Form von Verführerinnen und Verführern stellen. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter... 😅 Das sind die Paare:

Auch in der 5. Staffel von #TemptationIslandVIP stellen sich erneut vier Paare dem ultimativen Beziehungstest. 💪🔥 Wer wird gemeinsam als Paar die Insel verlassen? #RTLPlus #Versuchung #RTLPW #GMGOSGLA

Neu bei Wow/Sky

The Franchise: ab 9. Oktober

Wie funktioniert eigentlich so das Film-Business in Zeiten von Comic- und Videogame-Adaptionen? Und wie bekommt man die Egos der Macher*innen und Stars eines Kino-Erfolgsfranchise unter einen Hut? Darum dreht sich die Serie "The Franchise". Man könnte meinen, da nimmt jemand das Marvel Cinematic Universe, The Fast & the Furious und Co. hops... 😅 Gebt euch den Trailer:

The Franchise | Official Teaser | Sky

Acht Folgen von "The Franchise" bekommt ihr ab dem 9. Oktober bei Sky Atlantic.

Neue Serien bei Disney+

La Máquina: ab 9. Oktober

Für einige wird Stefan Raab vs. Regina Halmich nicht der letzte Box-Kampf gewesen sein, den sie sich dieses Jahr geben... "La Máquina" spielt da noch mal in einer ganz anderen Liga:

Esteban "La Máquina" Osuna ist nach einer vernichtenden Niederlage so low in seiner Boxkarriere wie noch nie. Andy, sein bester Freund und Manager, ist allerdings mehr als hyped, Esteban wieder ganz an die Spitze zu bringen. So manch einer scheint da aber etwas dagegen zu haben und will den Sieg beim Rückkampf verhindern - ohne Rücksicht auf Verluste. Während sie also versuchen, gegen die skrupellose Organisation anzukommen, kämpft Esteban auch noch gegen seine persönlichen Dämonen und versucht, seine Familie zu beschützen... Krasse Spannung bekommt ihr ab dem 9. Oktober bei Disney+.

La Máquina | Official Trailer | Hulu

Das kommt bei Joyn

Promi Big Brother - Staffel 12: ab 7. Oktober

Promis unter einem Dach, 24/7 "Überwachung" und von Kameras umgeben. Wir alle wissen, das bedeutet Streit, Fun und Emotionen. Mit dabei in Staffel 12 sind zum Beispiel Mike Heiter und Max Kruse. Da wird wieder einiges abgehen. Den Livestream könnt ihr euch ab dem 7. Oktober auf Joyn geben.

Wer zieht als nächstes ein? Könnt ihr mit den Hinweisen etwas anfangen? 🤔😉 #PromiBB #Promis 👉 „Promi Big Brother“ - ab Montag, 7. Oktober, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Diese Serien kamen neu im September!