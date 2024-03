Sollten wir alle Social Media löschen?

“Eine Katastrophe für Teenager" & “Blut an den Händen": Unter anderem damit wurden die großen Tech-Chefs von TikTok, Instagram, Snapchat & co. vor dem US-Senat konfrontiert. Mehrere Familien hielten währenddessen vor Ort Fotos ihrer Kinder hoch, die durch Social Media Challenges ums Leben gekommen sind. Nur, wie konnten wir hier landen? Was ist aus Social Media geworden? Immer mehr wird über TikTok-Verbote gesprochen. Die Plattform solle gelöscht werden - mindestens eine Altersgrenze bekommen. Wo wir uns noch früher über Einladungen zu StudiVZ gefreut haben und Miley Cyrus auf einer Abrissbirne durchs Bild geflogen ist, müssen wir uns heute Gedanken über unsere psychische Gesundheit machen. Hat Social Media überhaupt noch eine Zukunft? Und wenn ja, wie sieht diese aus? Alicia Joe hat für sich bereits TikTok gelöscht und auch auf Instagram folgt sie keinem mehr. Wieso? Das erzählt sie El in diesem Video! Wie geht es euch denn mit TikTok & Co.: Löschen? Oder behalten?