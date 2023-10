FOMO: Warum du Angst hast, alles zu verpassen

Du schaust die Urlaubs-Storys deiner Freund*innen und wärst gern am Strand. Bist du dann selbst im Urlaub, glaubst du, sie haben zu Hause ohne dich viel mehr Spaß. Willkommen im FOMO-Club! Fear of Missing Out – die innere Unruhe, die man spürt, wenn man das Gefühl hat, ständig alles zu verpassen. Aber woher kommt die eigentlich? Wie wird das ganze durch Social Media verstärkt und was hat das mit Social Anxiety zu tun?! Darüber hat Aurora mit Psychologin Urooba vo,m YouTube-Kanal "psychologeek" gesprochen.