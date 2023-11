Taylor Swifts Era: Warum der Hype kein Zufall ist

Es ist aktuell sehr schwer um den Hype rund um Taylor Swift und ihre weltweite Eras Tour vorbeizukommen. Sie bricht einen Rekord nach dem anderen, ihre Fans lösen kleine Erdbeben wegen ihrer Show aus, man kann Taylor Swifts Auswirkungen studieren, sie wird im Bundestag zitiert und die Eras Tour könnte zur kommerziell erfolgreichsten der Geschichte der Popmusik werden. Was geht hier ab? Wie hat es Taylor Swift geschafft, von einer Country-Musikerin, die im Laufe ihrer Karriere immer wieder belächelt, angefeindet oder nicht ernst genommen wurde zu einer der erfolgreichsten, reichsten und mächtigsten Musikerinnen unserer Zeit zu werden? Um das zu verstehen, hat sich Walerija auf Spurensuche begeben, versucht das Mindset der Swifties zu verstehen, tief in die Taylor-Swift-Ecken des Internets reinzukommen und vollkommen in Taylors cinematisches Universum einzutauchen. Klar ist auf jeden Fall: Der Hype ist alles andere als Zufall. Ob sie am Ende selbst zum Swiftie wurde? Das checkt ihr im Video!