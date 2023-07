Montez war am Start und hat mit Philipp 'ne Runde "Das Ding oder Das Ding" und "Was sagt der Gast?" gezockt. Mehr hier 👇

Kleiner Spoiler: Die Liebe ist NATÜRLICH nicht in Gefahr. Aber passend zu seinem neuen Album war Montez bei uns am Start und hat mit Philipp über Liebe in der Musik, ein Battle mit Elton und über einen ganz besonderen Glücksmoment gesprochen.

Warum er am liebsten auf noch mehr Helen Fischer-Fans reagiert hätte und unter welchem Namen er eine zweite Weltkarriere am Ballermann starten wird, checkt ihr im Interview:

