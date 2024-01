Britney Spears beim Superbowl 2018?

Lady Gaga, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry und viele mehr. Die alle waren schon Act bei der Halft Time Show des Superbowls. Nächstes Jahr könnte auf dieser Liste noch Britney Spears dazu kommen.



Der Superbowl ist jedes Jahr das Finale der amerikanischen Football Profiliga (NFL). In der Halbzeit gibts immer eine riesen Show, bei denen die besten Künstler der Welt auftreten. Dazu gibts immer eine gigantische Lightshow, eine riesige Bühne und einem spektakulären Feuerwerk.

Halbzeitshow 2017 mit Lady Gaga

Offiziell ist das aber noch nicht, dass Britney Spears nächstes Jahr Act in der Halbzeitshow wird. Im Moment gibt es erstmal nur Gerüchte, dass sie mit den Machern des Superbowls am Verhandeln ist. In einem Interview hatte Britney aber schon einmal erzählt, dass es ein Traum für sie wäre, wenn sie beim Superbowl performen dürfte.