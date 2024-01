Clueso live in Tübingen

Etwa 700 Leute drängten sich um die besten Plätze vorne an der Bühne wie auch hinten auf der Empore. Schon bei Norman Bates - Cluesos Background-Sänger, Buddy und Vorband in einem - hatte man Mühe, noch einen ordentlichen Platz zu bekommen. Dementsprechend wurde die Hütte auch innerhalb weniger Songs unheimlich heiß. Mit „Gute Musik“, dem Titeltrack des zweiten Albums, wurde der Abend eröffnet. Besonders diese Platte muss Clueso in letzter Zeit wieder ausgiebig im Kopf rotiert sein, denn von den 21(!) Songs mit Zugaben waren richtig viele „Gute Musik“-Nummern dabei. Natürlich die Singles „Pizzaschachteln“ oder als letzter Song, „Kein Bock zu geh'n“, aber auch viele Album-Tracks wie „Bescheid“, zu denen die Meute richtig gut abgehen, bouncen und springen konnte. Den Song „Out of Space“ gabs dann zur Überraschung und teilweise auch Enttäuschung der Fans als Remix-Version. Anscheinend hat die normale Album-Version der Band nicht mehr richtig gefallen und wurde dem Remix geopfert.