Was haben folgende Songs mit einer Pornosammlung zutun? Das erfahrt ihr hier!

Benedikt von der DASDING Morningshow spielt Clueso unterschiedliche Songs vor. Welchen Musikgeschmack hat der sweete Songwriter und wofür gibt es keinen 'Match' von ihm? Beim Tindern verrät Clueso außerdem, bei welchem Song er am liebsten mit dem Auto cruisen würde - obwohl er gar keinen Führerschein hat!

Clueso hat folgende Songs getindert:

1. Kraftklub - Ich will nicht nach Berlin

2. Mr President - Coco Jambo

3. The Weeknd; Daft Punk - Starboy

4. David Guetta - Would I Lie to You

5. Clueso - Erinnerungen

6. Die Orsons - Rosa, blau, grün

7. Jürgen von der Lippe - Guten Morgen liebe Sorgen

8. Clueso - Neuanfang