Milky Chance über Sexualkunde und Bärchen, die einen high machen

Auch Milky Chance waren beim Southside 2017 am Start. Cora aus der DASDING Morningshow hat Clemens und Philipp zum Interview getroffen. Warum haben die Beiden keinen privaten Social Media-Account? Wieso finden sie Graubrot so geil? Und was hat das eigentlich alles mit den "Drogen-Bärchen" zu tun? Erfahrt ihr im Video!