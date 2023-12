Sam Smith turtelt mit Brandon Flynn

In New York hat der Sänger mit dem "13 Reasons Why"-Schauspieler geknutscht und Händchen gehalten.

Sieht ganz so aus, als hätte Sam Smith jetzt jemanden gefunden, für den er seine wunderschönen Liebeslieder wie "Love you like I can" singen kann.

Der Sänger wurde jetzt nämlich in New York gesichtet. Und zwar als er Schauspieler Brandon Flynn geknutscht und mit ihm Händchen gehalten hat. Brandon Flynn kennt man aus der Serie "13 Reasons Why". Das Magazin "Daily Mail" hat Fotos der Beiden veröffentlicht.

Sam Smith hat wohl kürzlich auch schon einen Post von Brandon Flynn mit einem "X", also quasi Kuss, kommentiert, der pro LGBTG, also für die Rechte von Schwulen, Lesben, Transgender etc. war.

Echt cute die beiden Turteltauben!