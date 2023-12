Selena Gomez und The Weeknd haben sich getrennt

Die Beziehung zwischen Selena Gomez und The Weeknd hat nicht lange gehalten. Nach nur zehn Monaten sollen sie nun getrennte Wege gehen.

In letzter Zeit hat sich Selena Gomez (25) doch häufiger mit ihrem Ex-Freund Justin Bieber (23) getroffen. Zuletzt wurden sie beim Frühstück gesichtet. Sind sie sich wieder näher gekommen? Das fragten sich viele Fans und spekulierten, ob Selena Gomez überhaupt noch mit The Weeknd (27) zusammen ist. Jetzt haben einige Insider die Trennung tatsächlich bestätigt, das berichtet "People". Nach nur zehn Monaten soll die Liebesgeschichte vorbei sein.

Der Grund für die Trennung soll angeblich die Entfernung sein. The Weeknd war ständig auf Tour und konnte seine Liebste nicht sehen. Selena arbeitete währenddessen in New York. Es war letztendlich eine Fernbeziehung, die die Beiden anscheinend nicht glücklich gemacht hat. Ein Insider soll außerdem verraten haben, dass es bereits seit ein paar Monaten mit der Beziehung nicht rund lief. Und es soll momentan vorbei sein, aber sie würden immer noch Kontakt haben, so der Insider.

Erst im Mai präsentierten sich Selena Gomez und der R&B-Musiker Abel Tesfaye zum ersten Mal öffentlich als Liebes-Paar auf der Met Gala. The Weeknd schwärmte viele Male von seiner Selena und sprach über sie in höchsten Tönen. Auch Selena betonte oft, dass sie glücklich sei. Schade und zugleich sehr überraschend, dass es zwischen ihnen doch so schnell wieder vorbei ist.