Missy Elliott wurde bei den MTV Video Music Awards für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Wir zeigen dir, warum sie den Preis definitiv verdient hat!

1️⃣ Sie ist ein riesen Vorbild!

Als Juju, Loredana und Co. noch in der Grundschule anderen das Pausenbrot geklaut haben, war Missy Elliott schon nicht mehr aus den Charts wegzudenken. Sie ist ganz klar eine Vorreiterin in Sachen Frauen im Hip Hop – und hat damit zum Beispiel Eunique und Namika beeinflusst:

Wir hatten 'ne Dancecrew in der Schule und haben ausschließlich auf Missys Songs getanzt, weil sie auch meistens die Club-Banger hatte. Namika im Song-Tindern

Song-Tindern mit Namika: Je ne parle pas Gangsterrap

2️⃣ Ehre für Dr. Missy Elliott

Das Berklee College of Music verlieh in diesem Jahr Missy die Ehrendoktorwürde für ihren Einfluss und ihre Bedeutung in der Musik-Welt. Definitiv ein Grund zum Abfeiern:

Als erste Rapperin schaffte sie es außerdem in die Songwriters Hall of Fame. Und sogar Michelle Obama dankte der Hip Hop-Ikone für ihren Einfluss, den sie vor allem auf dunkelhäutige Mädchen habe.

3️⃣ Keine Party ohne Missy Elliott!

Es gibt keine Party, auf der ihre Songs nicht laufen: „Get ur Freak on“, „Work it“ oder „Lose Control“ sind auf der ganzen Welt bekannt. Mit ihren Hits räumte sie einige Grammy Awards, VMAs und andere Preise ab.

4️⃣ Auch für andere schreibt sie Hits

Nicht nur für sich selbst schreibt Missy Elliott geile Songs: Auch für Beyoncé, Fifth Harmony oder Ariana Grande hat sie Hits geschrieben und damit bewiesen, dass sie nicht immer im Vordergrund stehen muss.

5️⃣Trotz Krankheit nicht unterzukriegen

Doch auch bei ihr ist nicht alles perfekt: Missy Elliott leidet unter einer Schilddrüsenerkrankung, bei der Herzrasen oder Unfruchtbarkeit auftreten können. Beim MTV Video Music Award zeigt sie aber, dass sie eine Powerfrau ist und sich nicht unterkriegen lässt:

6️⃣ Nicht zu alt für neue Musik

Mit 45 Jahren beweist Missy Elliott, dass sie nicht zu alt für Hip Hop ist: An diesem Montag kam sie (nach 14 Jahren!) mit neuer EP samt chilligem RnB und abgefahrenen Hip Hop-Beats zurück.

Damit beweist sie uns mal wieder: Missy Elliott ist definitiv nicht aus der Hip Hop-Welt wegzudenken – und den Preis für ihr Lebenswerk hat sie zurecht verdient. 👏