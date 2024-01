Check hier welche Stars in Berlin wohnen!

Benedikt aus der DASDING Morningshow fährt mit den Gewinnern des Star Trip nach Berlin! Mit etwas Glück treffen sie auch ein paar Stars, die dort wohnen. Wer in Berlin Zuhause ist, checkst du hier!

Die Gewinner des Star Trip erwartet ein richtig krasses Wochenende in Berlin. Sightseeing, geiles Hotel, gutes Essen und das Highlight kommt noch: Das Konzert mit Alle Farben und Robin Schulz!

Alle Farben alias Frans Zimmer kommt sogar gebürtig aus Berlin und wohnt immernoch dort. Ihn könnte man also nicht nur auf dem Konzert, sondern sogar auf der Straße treffen. Und er ist nicht der Einzige, der dort Zuhause ist. Dass auch noch Stars wie Lena Meyer Landrut oder Casper in der Hauptstadt wohnen, siehst du in der Galerie!