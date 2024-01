Loredana hat jetzt ein Baby!

So meine Freunde! Meine Tochter Hana ist hier.. Muss sagen erst jetzt bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Keine Ahnung was so euer Ziel im Leben ist aber meiner war immer FAMILIE! Ich hab das ganze Jahr hart gearbeitet während Hana im meinem Bauch versteckt war und ich wollte das Ihr mir nie anmerkt das ich eigentlich durch die Arbeit auch was anderes durchmachen musste. Ich glaube der Anfang war ja schon mit Hana und der wird auch für immer mit Ihr wenn dann überhaupt Enden. Ich bin ein Familienmensch und hab gerade meine eigene Familie bekommen. Danke lieber Gott und danke jeden einzelnen von euch der mich in der Schwangerschaft gut fühlen lassen hat, selbst wenn Ihr es alle nicht wusstet! So und jetzt sag ich es euch 2019 ist mein JAHR! 2018 war nur ein vorgeschmack! Danke an meinem Mann Mozzik du bist genauso das beste der Welt! ❤️ Hana geboren am 18.12.18 ❤️