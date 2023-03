SagFuckZuRassismus - Capital Bra startet neue Bewegung

Nach #WirSindMehr macht jetzt ein neuer Hashtag die Runde auf Instagram: #SagFuckZuRassismus. Ins Leben gerufen wurde dieser Hashtag von keinem Geringeren als dem Bratan himself!

Es sind schräge Zeiten, in denen wir leben. Fremdenhass und Extremismus sind so präsent wie nie. Diverse politische Gruppierungen und auch gestandene Minister auf höchster Ebene sorgen mit ihren Statements eher für Spaltung als für mehr Harmonie in unserer Gesellschaft. Und das im Jahr 2018.

Von #WirSindMehr zu #SagFuckZuRassismus

Die neuesten Vorfälle in Chemnitz haben Marteria und Casper dazu gebracht, dort ein Konzert unter dem Motto #WirSindMehr zu veranstalten. Kurz darauf waren die beiden bei uns zu Gast. Casper hat im Rahmen unseres Interviews auch ein Statement für mehr Engagement der Strassenrapper, Popstars und Social Media Promis abgegeben

Wenn man sich (in diesen Zeiten) nicht klar positioniert, dann ist das eine Zustimmung (zu Fremdenhass). Und ich finde es müsste auch Künstler aus dem Strassenrap-Bereich geben, die klar Stellung beziehen.

Auch schon bei früheren Interviews hat sich Casper für mehr Haltung in der HipHop-Szene ausgesprochen.

Jetzt anschauen: Casper & Marteria beim Song-Tindern

Wir wissen nicht, ob Capital Bra sich das Statement zu Herzen genommen hat, oder ob er selbst mittlerweile einfach an einem Punkt angekommen ist, an dem er Rassismus nicht mehr unbeteiligt tolerieren will. Gerade weil er sich in früheren Interviews nie politisch geäußert hat, ist das schon etwas Besonderes.

Capital Bra fängt an - und die HipHop Szene macht mit

Sein Aufruf, Bilder, Stories und Videos mit dem Hashtag #SagFuckZuRassismus zu posten, hat innerhalb eines Tages jedenfalls schon über 4500 Posts erzeugt. Auch viele prominente Rapper machen mit und posten ihre Bilder auf Instagram. Nach der #WirSindMehr-Aktion ist dies bestimmt eine der größten Social Media Aktionen, die aus der deutschen HipHop Szene kommt. Das ist aus verschiedenen Gründen auch richtig und wichtig. Erst mal ist die HipHop Kultur traditionell eine Kultur, die Menschen verschiedenster Herkunft vereint. Dazu ist Rap die aktuell populärste Musikrichtung und die Reichweiten der Social Media Kanäle der angesagten Rapstars sind enorm!

