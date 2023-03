Billie Eilish wird 18 Jahre alt – in Deutschland wäre sie damit volljährig. Statt krassen Partybildern gab es auf Instagram jetzt aber erst mal ein super süßes Video. So kannten die Fans die Sängerin noch gar nicht!

„Hi, mein Name ist Billie und ich werde jetzt einen Song performen, den ich mir selbst ausgedacht habe. Mit dieser Gitarre.“ So beginnt das Video, das Billie Eilish auf ihrem Instagram-Account gepostet hat. Klingt jetzt erst mal nicht außergewöhnlich, schließlich verdient sie ja mit der Musik ihr Geld. Allerdings ist die Billie, die in dem Video so selbstbewusst in die Kamera spricht, noch ein Kind - und die Gitarre fast größer als sie selbst.

Billie Eilish zeigt Kindervideos

Die Sängerin hat zu ihrem Geburtstag ein Posting veröffentlicht, in dem Momente aus ihrer Kindheit mit aktuellen Konzertausschnitten gemischt wurden. Szenen aus dem Wohnzimmer kombiniert mit Gänsehautstimmung bei einem großen Auftritt vor mega Publikum.

Dabei überrascht es irgendwie gar nicht, dass Billie Eilish ein richtig talentiertes Kind war, das scheinbar null Angst vor der Bühne oder der Kamera hatte!

18 tomorrow

Der Zusammenschnitt zeigt auch: An manchen Dance-Moves hat sich bis heute kaum was geändert! 😄

Außerdem war Bruder Finneas, mit dem sie auch heute noch Musik macht, offensichtlich schon damals mit am Start.

Fans und Promi-Kollegen feiern Video von Billie Eilish

Innerhalb von nur einer Stunde hatte das Video bereits mehr als 3 Millionen Aufrufe und um die 50.000 Kommentare. Die meisten stammen von Fans, die total gerührt sind: "Ich musste ein bisschen weinen", "Ich habe Gänsehaut" oder "Du bist magisch!". Dazwischen sieht man aber auch einige bekannte Namen, wie zum Beispiel Katy Perry ("Ich weine, du bist so wundervoll"), Heidi Klum ("Das ist so wunderschön!") oder Avril Lavigne ("Unglaublich! 🔥🔥🔥"). Und eins ist sicher: Da werden im Laufe des Tages noch jede Menge dazu kommen!

Billie Eilish hatte mit 17 das beste Jahr ever!

Riesen Party zum 18.? Scheint eher nicht geplant zu sein. In einem Billboard-Video hat sie erklärt, dass sie es an ihrem Geburtstag eher ruhig angehen lassen will und sich am liebsten ganz alleine in einen Kurzurlaub verabschieden würde. In ihrer Instagram-Story behauptet Billie Eilish außerdem, dass das Jahr als 17-Jährige sowieso nur schwer zu toppen sei: "17 war mein liebstes Alter ever. Alles, was ich dieses Jahr gemacht habe, war zu lächeln."