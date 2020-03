Katy Perry droppt ein neues Lied – und Babynews! Warum ihr aktuelles Musikvideo die Fans zum Ausrasten bringt, checkst du hier.

Katy Perry hat ein neues Lied rausgebracht: „Never Worn White“. Das ist aktuell aber gar nicht die größte News aus ihrem Leben. Im Video zu dem Song zeigt sich die Sängerin nämlich mit einem Babybauch – und bestätigt damit, dass Orlando Bloom und sie ihr erstes Kind zusammen bekommen.

Passend zur Anspielung im Lied-Titel, sieht man Katy Perry am Anfang des Videos in einem langen weißen Kleid. Das Outfit wird am Schluss durch ein durchsichtiges Kleid ausgetauscht, das ihren Babybauch in Szene setzt.

Katy Perry bestätigt Babynews

Das People-Magazin berichtet außerdem, dass die Sängerin in einem Instagram-Livevideo über die Neuigkeiten gesprochen habe. Es sei das größte Geheimnis gewesen, das sie jemals für sich behalten musste.

Außerdem soll sie erzählt haben, dass das Kind im Sommer auf die Welt kommen wird und Orlando Bloom und sie „aufgeregt und glücklich“ seien.

Auf Twitter hat sie dann nochmal nachgelegt:

omg so glad I don’t have to suck it in anymore 🙄 KATY PERRY, Twitter, 5.3.2020, 6:43 Uhr

Das kann man auf zwei Arten verstehen. Übersetzt könnte sich das auf ihren Bauch beziehen: “Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich den Bauch nicht mehr einziehen muss" oder auch "Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich dieses Geheimnis nicht mehr wahren muss".

Noch mehr Promi-Eltern: Kontra K zum zweiten Mal Papa

So oder so: Katy Perry ist erleichtert. Auch, weil sie ihren Bauch nicht mehr hinter riesigen Handtaschen verstecken muss.

or carry around a big purse lol KATY PERRY, Twitter, 5.3.2020, 6:43 Uhr

Fans begeistert über neues Katy Perry-Video

Die Ankündigung mit dem Song-Release und dem neuen Video zu kombinieren, war natürlich ein schlauer PR-Schachzug. Die Klickzahlen für das Video dürften jetzt nämlich umso mehr durch die Decke gehen.

Von ihren Fans gab es in den sozialen Netzwerken aber jede Menge Begeisterung und Glückwünsche.

@katyperry Congrats Katy!! We wish you the most beautiful things in the world! 🧡 Portal Katy Perry, Twitter, 5.3.2020, 6:52 Uhr