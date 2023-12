Camila Cabello: So klingt ihr neues Album

Am 12. Januar kommt Camila Cabellos erstes Solo Album raus. Jetzt macht Camila auf Instagram ordentlich Werbung für dafür und gibt dort schon ein paar Ausschnitte zum Anhören.

Das Album heißt "Camila" und ist das Erste von ihr, seitdem sie sich von Fifth Harmony getrennt hat. Auf dem Debutalbum sind einige Songs, die wir schon kennen, wie zum Beispiel "Never Be the Same" und "Havana". Es wird aber auch ein acht neue Songs geben. Insgesamt werden elf auf dem Album sein.

Auf ihrem Instagram Account macht Camila jetzt ordentlich Werbung für ihr Album und veröffentlicht kleine Ausschnitte daraus. Dabei sind schon bekannte, aber auch neue Songs von ihr. Und ein paar Hörproben sind auch dabei, bei denen wir uns noch nicht so ganz sicher sind, was das werden soll.

Alle weiteren Hörproben kannst du dir auf dem Instagram Account von Camila Cabello anhören.