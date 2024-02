Eine 18-Jährige hat eine Fundraising-Aktion gestartet, um ihren Traum vom Studium wahrzumachen. Dass ausgerechnet Taylor Swift ihr dabei helfen würde, hätte sie wahrscheinlich nicht gedacht. Hier gibt’s die ganze Story.

Am 1. August hat Vitoria Mario eine Spendenseite gestartet. In der Beschreibung erklärt sie, worum es geht. Sie sei eine junge 18-Jährige mit einem Traum: Sie möchte Mathe an der University of Warwick in England studieren.

Obwohl sie gute Noten hätte, sei ihr Studium in Gefahr – es fehle nämlich das nötige Geld. Sie sei erst vor vier Jahren von Portugal nach Großbritannien gezogen und ihre Familie habe nicht genug Geld, um ihr das Studium zu finanzieren. Mit der Spendenseite versuche sie, die umgerechnet ca. 45.000 Euro Studienkosten zusammenzubekommen.

Um einer 18-Jährigen das Studium zu ermöglichen: Taylor Swift spendet umgerechnet 25.000 Euro

Gestern war die Summe dann mit einem Schlag erreicht – scheinbar aufgrund einer Spende von Taylor Swift. Unter den Nachrichten auf der Seite ist vermerkt, dass Taylor Swift 23.373 Pfund (umgerechnet also ca. 25.000 Euro) gespendet habe. Dazu wurde diese Nachricht hinterlassen:

Vitoria, ich habe deine Story online gesehen und finde so inspirierend, wie du deinen Traum in die Wirklichkeit umsetzen willst. Ich möchte dir den Rest deines Zielbetrags schenken. Viel Glück mit allem, was du tust.

Auch nachdem Vitoria ihren Wunsch-Betrag erreicht hatte, sind weitere Spenden eingegangen. Damit dürfte die Sache mit dem Geld ihrem Traum nicht mehr im Weg stehen.