Salut, ich bin Helen und für DASDING vor Ort bei @wirsindlautern am Start. Wenn ich nicht mit meinem Hundetier on tour bin, treibe ich mich in meiner Freizeit am liebsten in Theatern, Ausstellungen und auf Konzerten rum. Neugier ist für mich nicht nur 'ne olle Berufskrankheit, sondern eine echte Passion. Ich lieb´s einfach spannende Geschichten in der Region zu entdecken und euch darüber zu berichten.