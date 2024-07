Hellooo, ✨

ich bin Tina und werkle hier bei DASDING an Sendungen mit.

3 Funfacts über mich:

Ich trinke kein Wasser. Konsequenterweise habe ich mega Schiss vor Unterwassertieren. Und ich habe eine Serieneinbrecherin gefasst. #lifegoal

Sonst bin ich immer am Grinsen - vor allem wenn mir der Algorithmus ordentlich Meerschweinchen-Content in die Timeline spült! Ah und ich bin voll der Organisationsfreak; wo mein Handy ist, weiß ich trotzdem nie. Naja, it is what it is.

Das bin ich... SWR DASDING Das liebe ich... SWR DASDING Dieses Meme beschreibt mich am besten...