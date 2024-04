DASDING präsentiert dir den DASDING Partybash im Schneckenhof

Schneckenhof is back!

Seid dabei bei der DASDING Summer Madness im Schneckenhof in Mannheim! Am 30.04. tanzen wir gemeinsam in der größten und beliebtesten Open Air Location der Region in den Mai.

Radio-DJ´s DJ DoubleA und DJ B-Phisto heizen euch ein mit Charts, Black, House und Urban Sounds - Mixed Music at it's Best! Ihre Beats gehen unter die Haut und bringen Dich und deine Partycrew auf jeden Fall auf den Peak! Was bleibt da noch zu sagen, außer… Aufdrehen und abgehen – DASDING Summer Madness



Erlebe mit DASDING einen unvergesslichen Tanz in den Mai.