Dreifach donnerndes Helau! Das geht am 11.11. in Mainz

Auf dem Schillerplatz gibt es die offizielle närrische Party. Aber es gibt noch weitere Events.

Verschiedene Künstler werden auf dem Mainzer Schillerplatz auftreten und die fünfte Jahreszeit eröffnen. Für das Event um 11.11 Uhr musste man sich vorher Tickets holen. Die sind schon ausverkauft. Aber du kannst es hier im Livestream verfolgen:

Nach dem 11.11. geht es erst am 1. Januar mit der Fassenachts-Kampagne weiter - davor soll die Adventszeit genossen werden.

Und was geht sonst am 11.11. in Mainz?

Es gibt heute noch andere Fastnachtspartys in Mainz. Hier findest du eine kleine Liste:

SchonSchön: I just came to say Helau – Fastnachtsparty ab 19.11 Uhr

KUZ: Eiskalt Eleven - Es Eiskaliert eh! Einlass ab 19.11 Uhr, Beginn um 21.11 Uhr

Red Cat: 11.11. & POP EXPLOSION - Dance, Hits, Pop, Charts & Trash ab 15 Uhr

Zeitungsente: ElfterElfter ab 11.11 Uhr

In vielen weiteren Clubs und Bars finden am 11.11. Partys statt. Schau am besten einfach mal auf der Webseite oder den Social-Media-Kanälen von deinem Lieblingsclub vorbei.

Auch andere Städte feiern mit

Neben den großen Feiern in Köln, Düsseldorf und Mainz, wird auch in anderen Städten der Beginn der närrischen Jahreszeit gefeiert. In Trier wird ab 11.11 Uhr traditionell auf dem Kornmarkt gefeiert und in Koblenz am Münzplatz.

