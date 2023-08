Mit nur 13 Jahren: Das ist der jüngste Profifußballer der USA ever!

Da'vian Kimbrough hat bei einem Club aus der zweiten amerikanischen Liga einen Vertrag unterschrieben. Sowas gabs noch nie.

Mit etwas Glück könnte der 13-jährige Stürmer am Wochenende in der United Soccer League sein erstes Ligaspiel machen. Btw: Sein Club heißt Sacramento Republic FC und der Trainer ist von Da'vian richtig hyped:

In den letzten zwei Jahren hat er sein enormes Potenzial unter Beweis gestellt. Unser Ziel ist es, ihn weiterhin zu unterstützen und ihm zu helfen, als Spieler und Mensch zu wachsen.

Jüngster Fußballprofi der USA: 13-Jähriger rasiert in U14 und U15

Vor seinem Sprung zu den Profis hatte der 13-Jährige in der Jugendakademie des Clubs gespielt. In der U14 und U15 machte er in 81 Spielen 61 Tore. Zu genauen Vertragsdetails machte der Verein keine Angaben.

Welcome to the first team, Da'vian 💪 pic.twitter.com/iAePxtpeSO

Fußballprofi mit 13: Das wäre in Deutschland nicht möglich!

Mit 13 Jahren schon in der Bundesliga kicken, das wäre in Deutschland verboten. Dort gibt es eine Altersgrenze von 16 Jahren. Die gilt auch in den anderen europäischen Topligen wie zum Beispiel in Spanien.

