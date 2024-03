Investition in Aalborg BK: Trymacs und ViscaBarca sind raus

Nach krasser Kritik gibt's jetzt das Statement. Trymacs und ViscaBarca machen ihre Investition in den Verein rückgängig.

Trymacs, ViscaBarca und unsympathischTV haben über ein Unternehmen Geld in den Fußballclub Aalborg BK investiert. Der Verein spielt aktuell in der zweiten Liga in Dänemark.

Ich trete sofort zurück, wenns geht, vielleicht dauert das zwei, drei, vier Wochen.

Jetzt rudern sie zurück. Auf Twitch hat Trymacs am Sonntagnachmittag ein Statement zu dem Investment in den Verein rausgehauen. ViscaBarca hat eine Instastory gepostet und sich in seinem Podcast geäußert.

Die Gründe für den Rückzug bei Aalborg BK:

Der Einstieg der Streamer wurde im Umfeld des Vereins stark kritisiert.

Besonders die Aussagen von ViscaBarca wie "FIFA IRL" oder "unser Verein" haben Fans und Verantwortliche problematisch gesehen.

Die drei Streamer hätten zusammen wohl nicht mal einen Prozent Anteil an dem Verein gehabt.

Auch Trymacs hatte mit einem provokanten Thumbnail und Titel bei einem Video für Ärger gesorgt.

Sowohl ViscaBarca als auch Trymacs haben sich dafür entschuldigt.

Trymacs sagt, das Projekt sei den Stress für ihn nicht wert - viel Geld hätte sich damit zudem nicht verdienen lassen.

ViscaBarca nennt als Hauptgrund für den Ausstieg, dass er sich nicht "erwünscht" fühlt - vor allem von den Fans.

Und was macht Sascha?

Und das Statement von UnsympathischTV? Der ist aktuell im Urlaub, sagt Trymacs und hat sich bisher noch überhaupt nicht geäußert. Trymacs sagt: "Sascha hat gar nichts mitbekommen. Der ist zwei Wochen im Urlaub."

Hier gibts das ganze Statement von Trymacs.