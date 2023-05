Repräsentation: So viele Abgeordnete haben einen Migrationshintergrund

Ende 2021 hatten in Deutschland insgesamt 83 Bundestagsabgeordnete ausländische Wurzeln - das sind 11,3 Prozent.

Im Vergleich dazu waren es im Jahr 1990 drei Abgeordnete. Die Zahlen kommen aus einer Studie des Mediendienstes Integration. Vor allem diese Parteien haben anteilig am wenigsten Abgeordnete mit ausländischen Wurzeln:

CDU und CSU

FDP

AfD

Die meisten der Abgeordneten mit Migrationshintergrund sind bei der Linken.

2/ Trotz der Zunahme bleibt eine Repräsentationslücke. Zwischen den Ländern gibt es zum Teil deutliche Unterschiede, aber auch zwischen den Parteien. pic.twitter.com/hWoDHxgj9a

So sieht es in den einzelnen Bundesländern aus

Besonders wenige sind es in den ostdeutschen Bundesländern. Im Saarland hatte Ende 2021 sogar gar kein Abgeordneter Migrationshintergrund. Eine deutliche Repräsentationslücke - also, dass sich die Bevölkerung in der Politik nicht vertreten fühlt - gibt es laut der Studie in diesen Bundesländern:

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Saarland

Hessen

Bayern

Obwohl hier mehr Menschen in der Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben, ist der Anteil der Abgeordneten im Vergleich besonders schlecht. Insgesamt haben 27,3 Prozent der Menschen in Deutschland ausländische Wurzeln.