Taliban nehmen sechs Menschen fest - wegen Musik 🎵😮

Stell dir vor, du feierst und pl├Âtzlich kommt die Polizei und nimmt dich fest. Der Grund: Du hast Musik gespielt.

Genau das ist in Afghanistan passiert. Dort hat die Moralpolizei der Taliban sechs Menschen auf einer Familienfeier festgenommen. Das hat der afghanische Nachrichtensender "TOLOnews" am Samstag berichtet. Zu den Festnahmen sei es in einer Stadt im Norden des Landes gekommen. Was den Gefangenen droht, ist nicht safe. Die Taliban setzen aber auf teils heftige Strafen: Immer wieder werden Menschen gefoltert oder ausgepeitscht.

Musikverbot in Afghanistan: Was ist der Grund?

Die Taliban regieren seit zwei Jahren wieder in Afghanistan. Seitdem ist ├Âffentlich Musik spielen verboten. Warum? Die Taliban feiern das ├╝berhaupt nicht und halten Musik f├╝r unislamisch. F├╝hrende Vertreter behaupten:

dass Musik die Gesellschaft kaputt mache.

dass Musik die Jugend in die Irre f├╝hre.

Sogar auf Hochzeiten darf keine Musik gespielt werden. Wegen des Verbots sind viele Musiker gefl├╝chtet oder haben ihren Beruf aufgegeben.

Seit der Machtübernahme schränken die Taliban besonders die Rechte der Frauen immer krasser ein. Viele wehren sich dagegen!