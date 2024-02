AKP im Deutschen Bundestag? Ableger will bei deutscher Wahl antreten

Konkret geht es um die Vereinigung DAVA. Kritiker sagen, sie sei ein Ableger der türkischen AKP - Erdoğan Partei.

Im kommenden Jahr wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Daraus ergibt sich dann zum Beispiel, wer Deutschland regiert und wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin wird. Antreten will dieses Mal auch die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA).

DAVA = AKP?

Vor einigen Tagen war bekannt geworden, dass die DAVA auch bei der Europawahl kandidieren will. Es gab heftig Kritik: Von einer türkischen Version der AfD war die Rede. Oder dass zum Beispiel Recep Tayyip Erdoğan und die türkische Regierung so versuchen könnten, durch die DAVA Einfluss im Europäischen Parlament zu nehmen - oder direkt in Deutschland. Der Chef der DAVA Teyfik Özcan hält dagegen und sagt, die neue Gruppierung sei nicht der verlängerte Arm des türkischen Präsidenten.

Allerdings: Özcan und einige andere DAVA-Mitglieder haben sich früher für die türkische AKP und Organisationen aus dem Umfeld von Erdoğan eingesetzt. Was die offiziellen Ziele und Wahlversprechen sind, ist bisher nicht bekannt.

AKP-Ableger? Dava zielt auch auf Bundestagswahl Dauer 1:18 min Die von Kritikern als Ableger der türkischen Regierungspartei AKP eingestufte Gruppierung DAVA strebt auch eine Teilnahme an der Bundestagswahl im kommenden Jahr an. Zunächst konzentriere man sich aber auf die Kandidatur bei der Europawahl, sagte DAVA-Chef Teyfik Özcan dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Özcan bestritt zugleich, die neue Gruppierung sei der verlängerte Arm des türkischen Präsidenten Erdogan.

Vor fast einem Jahr gab es ein Erdbeben in der Türkei und Syrien. So geht es den Menschen vor Ort: