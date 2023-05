Konkurrenz für "7 vs. Wild": Survival-Show "Alone" kommt nach Deutschland

"7 vs. Wild" und "Arctic Warrior" haben viele Fans. Bald gibts eine neue Show - die vielen bekannt vorkommen wird.

Denn schon bald soll "Alone" in Deutschland starten. Die Sendung gibt es in den USA schon seit vielen Jahren. Im Juni startet dort die zehnte Staffel. Außerdem gibt es die Survival-Sendung auch in Dänemark, Norwegen und Australien. Für die deutsche Variante werden noch Teilnehmer gesucht. Mitmachen kann man ab 18 Jahren. Auf der Bewerbungs-Webseite heißt es:

Es erwartet Dich ein Kampf mit den gnadenlosen Kräften der Natur, dem Hunger, wilden Tieren und vielleicht der härtesten Aufgabe von allen: der Isolation.

Wie funktioniert die Survival-Show "Alone"?

Bei "Alone" werden zehn Teilnehmende in der Wildnis ausgesetzt. Sie dürfen zehn Gegenstände mitnehmen, die ihnen beim Überleben helfen. Während der Zeit bei der Show sind die Kandidaten ganz alleine unterwegs. Dabei filmen sie sich selbst. Am Ende gewinnt der- oder diejenige, die am längsten durchhält. Wie lange das Survival-Abenteuer geht, ist deshalb nicht vorher festgelegt. Die bisher kürzeste Staffel ging 56 Tage, die längste 100 Tage.

Hier gibts den Trailer zur ersten Staffel in den USA:

Hat Fritz Meinecke das Format geklaut?

Es gibt den Vorwurf, dass "7 vs. Wild"-Erfinder Fritz Meinecke das Format "Alone" kopiert hat. Immerhin gibt es viele Ähnlichkeiten: alleine in der Wildnis, ohne Kamarateam und ohne Kontakt zur Außenwelt. Fritz streitet das auch nicht ab. Bevor die erste Staffel von "7 vs. Wild" an den Start ging, erklärte er, dass "Alone" ein Vorbild für seine Show war. Und auch für die neue Staffel hat Fritz Meinecke sich dort offensichtlich inspirieren lassen. Denn: Auch bei "Alone" gab es schon eine Staffel mit Zweier-Teams.

Gerade wird die 3. Staffel von "7 vs. Wild" vorbereitet. Mehr dazu gibts hier: