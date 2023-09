Ab 2024: Amazon Prime Video nur noch mit Werbung?!

Mal eben eine Serie auf Amazon Prime Video durchsuchten? Bald ist das nicht mehr so einfach, denn ...

... ab 2024 gibt's bei Amazon-Serien und -Filmen Werbung. Das droppte der US-Konzern am Freitag. Wer das Abo weiterhin ohne Werbung nutzen will, muss draufzahlen - wie viel, ist für deutsche Kunden noch nicht bekannt. In den USA wird das werbefreie Abo zumindest 2,99 Dollar mehr kosten.

Werbung bei Amazon Prime Video: Warum überhaupt?

Laut Amazon soll dadurch das Angebot für Prime-Mitglieder wachsen. Mit der zusätzlichen Werbung könne man mehr in den Streaming-Dienst investieren. Die Werbung soll aber nicht so häufig vorkommen wie bei privaten TV-Sendern und anderen Streaming-Anbietern.

