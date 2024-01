R.I.P: Mutter von Leverkusen-Star Amine Adli gestorben

Kurz vor dem Afrika-Cup muss Adli einen Schicksalsschlag verkraften. Marokkos Nationalteam ist tief betroffen.

Dass Adlis Mom nach einer Krankheit gestorben ist, hat der marokkanische Fußballverband auf X mitgeteilt. Der 23-Jährige bereitet sich aktuell mit der Nationalmannschaft auf den Afrika-Cup vor und ist am Freitag abgereist, um sich am Krankenbett verabschieden zu können. „Unser Beileid @amine_ad10, wir sind alle bei dir“, schrieb der Account des marokkanischen Nationalteams auf Insta:

Auch Adlis Club Bayer Leverkusen äußerte sich auf Insta. In den Kommis wünschten dem Stürmer viele Fans Kraft und supporteten ihn:

Adlis Mutter stirbt kurz vor Afrika-Cup: Spielt er trotzdem?

Das ist noch nicht safe. Laut Berichten aus Marokko will Adli nach der Beerdigung am Mittwoch ins Quartier der marokkanischen Nationalmannschaft nachreisen. Ob er dann im ersten Gruppenspiel am 17. Januar auf dem Platz stehe, hänge von seiner mentalen Verfassung ab.

Fyi 💡: Der Afrika-Cup startet am 13. Januar und endet am 11. Februar. In dieser Zeit müssen auch einige Bundesligavereine auf ihre Top-Spieler verzichten. Insgesamt 20 Profis fehlen in den kommenden Wochen. Der VfB Stuttgart muss zum Beispiel ohne Stürmer Serhou Guirassy (Guinea) auskommen. Leverkusen fehlt neben Adli (Marokko) unter anderem Stürmer Victor Boniface (Nigeria).

Was ist der Afrika-Cup? Bei dem Fußballturnier wird alle zwei Jahre die beste Mannschaft des afrikanischen Kontinents gesucht. Der Afrika-Cup kann deshalb mit der Europameisterschaft verglichen werden. Eröffnet wird der Afrika-Cup am 13. Januar mit dem Spiel zwischen der Elfenbeinküste und Guinea-Bissau.

Mehr Nachrichten kannst du hier checken: