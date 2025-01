Der umstrittene Influencer stand unter anderem wegen Menschenhandels vor Gericht. Jetzt will er ein Land regieren.

Andrew Tate plant jetzt Großes: Er will Premierminister des Vereinigten Königreiches werden. Das teilte er über X mit. Tate hat die Gründung seiner Partei BRUV - "Britain Restoring Underlying Values" ("Großbritannien stellt die Grundwerte wieder her") bekannt gegeben. Tate will dem UK wieder zu "alter Größe" verhelfen. Er sagte:

Unsere Straßen sind gefährlich, unsere Grenzen sind weit offen, und unsere Kultur? Sie wird ausgehöhlt.

Das will Andrew Tate als Premierminister erreichen:

Kriminelle, die andere mit einem Messer verletzen, sollen lebenslang in eine Einzelzelle und 24/7 per Online-Livestream überwacht werden. Er nennt das die "BBC-Strafe".

Die Rundfunkanstalt BBC will Tate umbauen. Sie soll ihre Themen dann nur noch von Elon Musks X beziehen. Ob Berichte stimmen, soll eine Art Volksabstimmung entscheiden.

Vermeintliche "LGBTQ-Propaganda" in Schulen will er verbieten und dafür "traditionelle Familienwerte" lehren.

Nichtbritische Bürger dürften demnach maximal zehn Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Das Gesundheitssystem soll nur noch britischen Bürgern zur Verfügung stehen oder sie zumindest bevorzugt behandeln.

Menschen sollen ohne Gerichtsverfahren ausgewiesen werden.

Moderne Kunst will Tate abreißen und durch Statuen britischer Helden ersetzen.

Keine Hilfe mehr für die Ukraine.

Mehr Atomkraft.

Es soll eine nationale Bitcoin-Reserve geben.

Boxen und Wrestling sollen an Schulen unterrichtet werden.

Tate supportet Trump bei Grönland-Frage

Eine seiner Ansagen ist, dass er "von ganzem Herzen die Annexion Grönlands an das amerikanische Imperium" supportet. Der künftige Präsident der USA, Donald Trump, hatte gedroht, Grönland möglicherweise mit militärischer Gewalt in die USA zu integrieren.

Hausarrest in Rumänien

Dass Tate schnell als Politiker in England auftreten wird, ist unwahrscheinlich, weil er in Rumänien noch unter Hausarrest steht. Dort wurde gegen ihn und seinen Bruder Tristan Tate unter anderem wegen Menschenhandels, Geldwäsche und Vergewaltigung ermittelt.