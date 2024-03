Schon wieder: Angetrunkener Busfahrer bringt Kinder zur Schule!

Die Polizei in RLP hat zum zweiten Mal einen angesoffenen Schulbusfahrer gestoppt.

Der Führerschein wurde von der Polizei Saarburg einkassiert. Schüler wurden nicht verletzt. Das war in zwei Tagen bereits der zweite Fall. Schon gestern war ein Busfahrer bei einer Kontrolle aufgefallen, der in Kell am See bei Trier circa 60 Jugendliche in Schlangenlinien besoffen zur Schule gefahren hat. Die Polizei hat das sozusagen als Inspo gesehen und einen Tag später gezielt noch mal kontrolliert - mit Erfolg. Gegen die Fahrer und die Busunternehmen laufen jetzt Verfahren.

SWR-Reporter Jakob Reifenberger hat die Facts:

Nächster alkoholisierter Busfahrer im Kreis Trier-Saarburg Dauer 0:36 min Wie viel Promille der Fahrer heute hatte, sagt die Polizei nicht, nur so viel: Es sei noch keine Straftat, „nur“ in Anführungsstrichen eine Ordnungswidrigkeit, also: maximal 1,1 Promille. Er sei auch keine Schlangenlinien gefahren. Sein Führerschein wurde trotzdem einkassiert. Auch dieses Mal sei ein zweistellige Zahl Schüler im Bus gewesen, zum Glück aber, wie gestern: kein Unfall, keine Verletzten. Bei den Schulbuskontrollen kam noch mehr heraus: sechs von neun Bussen hatten Mängel! Zum Beispiel defektes Licht oder keinen Feuerlöscher an Bord. Gegen die Fahrer und gegen die Bus-Unternehmen laufen jetzt mehrere Verfahren.

