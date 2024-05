Matthias Ecke war dabei, Plakate aufzuhängen, als er von Unbekannten attackiert wurde. Er kandidiert bei der Europawahl.

Vier Unbekannte haben den 41-jährigen Matthias Ecke in Dresden angegriffen. Der SPD-Europaabgeordnete wurde so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Davor hatte wohl die gleiche Gruppe einen 28-jährigen Grünen-Politiker in der gleichen Straße attackiert. Der Staatsschutz ermittelt.

SPD- und Grünen-Politiker angegriffen Dauer 0:31 min SPD- und Grünen-Politiker angegriffen

Großer Schock nach Angriff auf Politiker

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, dass die Demokratie von solchen Angriffen bedroht wird.

Wir müssen gemeinsam dagegen stehen.

Auch Politiker der anderen Parteien im Bundestag verurteilten den Angriff. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat den Innenministern der Länder eine Sondersitzung vorgeschlagen. Sie will Maßnahmen beschließen, um Menschen, die sich demokratisch engagieren, besser zu schützen.

Mehr News: