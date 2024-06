Anni hatte die Aktion in ihrer Insta-Story kurzfristig angekündigt. So lief ihr Comeback-Stream.

"Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss wieder was machen". So erklärt Anni The Duck ihren Zuschauern am Freitagabend, dass sie wieder streamt. Sie habe sich zuletzt fast wie in Quarantäne gefühlt und werde ein bisschen "wahnsinnig".

Erst Ende Mai hatte die 26-Jährige eine Auszeit angekündigt. Hintergrund waren schwere Vorwürfe gegen sie, die auch von ihrer Ex-Freundin Reved kamen. Auf die Vorwürfe folgte ein großer Shitstorm.

Anni The Duck macht Schluss mit Streaming!

Anni The Duck: Mit verschiedenen Therapeuten gesprochen

In ihrem Stream geht es natürlich auch um die Vorwürfe gegen sie. Jemand aus dem Chat fragt, ob Anni eine Narzisstin sei. Die Streamerin beantwortet das mit einem klaren "Nein". Sie habe zuletzt mit drei Therapeuten über dieses Thema gesprochen.

Die einzige Diagnose, die sie fix habe, sei ADHS. Außerdem sei es möglich, dass sie autistisch sei. Darauf werde sie aktuell getestet.

