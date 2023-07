Mehr als zwei antimuslimische Vorfälle pro Tag in Deutschland

Das ist zumindest die registrierte Zahl. Die Dunkelziffer wird höher vermutet. Und das ohne Vorfälle im Internet.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 898 antimuslimische Vorfälle registriert. Die Zahl bezieht sich auf:



Verbale Angriffe

Diskriminierungen

Körperverletzung

Sachbeschädigung

Brandstiftung

und weitere Gewalttaten

Ganz besonders sind Frauen betroffen. Angreifer nehmen auch auf Kinder keine Rücksicht.

Antimuslimischer Rassismus findet oft im Alltag statt

Das bedeutet, er betrifft Menschen in allen Bereichen des Lebens: von Wohnungssuche, über Bewerbungen, Schulerfahrungen und viel mehr. Die Fälle können sowohl psychische als auch finanzielle Auswirkungen auf Betroffene haben. "Was sie tagtäglich in Deutschland erleben, bleibt der Mehrheitsgesellschaft oft unbekannt", sagt Rima Hanano, die Leiterin der Organisation CLAIM, die sich gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit einsetzt.

Um etwas dagegen zu unternehmen, hat CLAIM einen Lagebericht zu antimuslimischen Vorfällen in Deutschland veröffentlicht.

Konkrete Forderung gegen Islamfeindlichkeit

Im Lagebericht formuliert CLAIM zehn Handlungsempfehlungen, um die Vorfälle zu verringern. Darunter:



Dauerhafte Finanzierung und Ausbau von Beratungsstellen

Anerkennung von antimuslimischen Rassimus, damit behördliches Handeln möglich ist

Erfassung und Verfolgung von antimuslimischen Straftaten

Rassismuskritische Bildung

Bist du betroffen?

Falls du nach einer Beratungsstelle in deiner Nähe suchst, kannst du deinen Wohnort online bei der Antidiskriminierungsstelle eintragen und einen Ansprechpartner finden. Du kannst die Antidiskriminierungsstelle auch online oder telefonisch kontaktieren. Hier findest du die Kontaktinfos.