Ehrenmove: DESHALB stoppt Apache 207 sein Konzert in Freiburg

Apache 207 hat am Samstag in Freiburg gespielt und krass auf seine Fans geachtet, die teilweise umgekippt sind.

Es war sehr schwül am Samstag in Freiburg, was wohl bei einigen im Publikum zu Kreislaufproblemen geführt hat. In der zweiten Hälfte des Konzerts hat der Rapper deshalb mitten in seinem Song "Madonna" aufgehört, wie "Focus Online" berichtet. Demnach hat er nach Sanitätern gerufen und erst weitergemacht, als alle versorgt waren. Dann hat er das Lied neu begonnen, aber wieder mittendrin aufgehört:

Tut mir leid, aber ich kann das nicht ignorieren. Hier kippen die ganze Zeit Leute um, wir brauchen eine Lösung.

Apache 207 will nicht als Held dargestellt werden

Was ihm wohl besonders wichtig war: Er habe seine Fans gebeten, das Geschehen weder zu filmen noch irgendwo zu posten. "Man wird dann immer so als Held dargestellt, dabei würde jeder andere Künstler genau so handeln", soll er gesagt haben. Laut "Focus Online" hat er dann die Sanitäter gebeten, verstärkt auf das Publikum zu achten, betonte dabei aber, dass das keine Kritik sei. Dann startete er den Song ein drittes Mal und es ging weiter mit der Open Air-Show.

