Apache 207 und Udo Lindenberg haben mit ihrem Song "Komet" die deutschen Charts rasiert und einen Rekord aufgestellt.

Der Hit der beiden Musiker stand insgesamt 18 Mal auf dem ersten Platz der Single-Charts. Kein anderer Song war in Deutschland so lange an der Spitze. Das hat das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am Freitag mitgeteilt.

Charts: Diese zwei Songs verdrängt "Komet" von der Spitze

Bisher lag der Chart-Rekord bei 17 Wochen. Das hat 2017 Luis Fonsi mit seinem spanischen Hit "Despacito" geschafft. Auch "Rivers of Babylon" von Boney M. stand in Deutschland 17 Wochen auf Platz 1. Das war allerdings schon 1978.

Hier kannst du dir das Musikvideo von Apache 207 und Udo Lindenberg gönnen. Auf YouTube hat "Komet" nach sechs Monaten rund 43 Millionen Aufrufe.

