Mega-Talent Arda Güler macht sein erstes Tor für Real Madrid

Madrid hat am Sonntagabend in der Liga mit 4:0 gegen Celta Vigo gewonnen. Ein 19-Jähriger feierte seine Tor-Premiere.

Arda Güler wurde erst kurz vor Spielende in der 89. Minute für Vinicius Junior eingewechselt, stand aber gleich im Fokus. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam das türkische Mittelfeld-Talent nach einem Steilpass an den Ball, umkurvte Vigo-Keeper Guaita und traf eiskalt zum 4:0-Endstand.

Nach seinem ersten Treffer für die Königlichen war Güler richtig happy:

Arda Güler trifft für Madrid: Das sagt Ancelotti

Madrid-Coach Carlo Ancelotti hat Güler nach dem Spiel gelobt und gesagt, dass der Spielzug zum Tor sein großes Talent zeigt. Güler habe nur kurz gespielt, sei aber überzeugt gewesen, etwas beisteuern zu können.

Er ist ein riesen Talent, das wissen wir und sehen es jeden Tag.

Im letzten Sommer wechselte Güler für 20 Millionen Euro von Fenerbahçe Istanbul zur Real Madrid: