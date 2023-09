Viele Ausbildungen starten jetzt. Aber für welche Berufe haben sich junge Azubis entschieden? Check hier die Lage in Ulm.

Über 2.600 junge Menschen starten im Gebiet der Handwerkskammer Ulm ihre Ausbildung. Das sind etwa 2,2 Prozent mehr als 2022. Vor allem klimarelevante Ausbildungsberufe sind dieses Jahr gefragt.

Zu den klimarelevanten Berufen zählt die Handwerkskammer Ulm:

Elektroniker

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Kfz-Mechatroniker

Stuckateure

Im Vergleich zum vergangenen Jahr gibt es in diesen Berufen bis zu 24 Prozent mehr Azubis. Nice to know: In anderen baden-württembergischen Städten wie Stuttgart und Konstanz sowie in der Pfalz werden die Klimaberufe auch immer beliebter. Im gesundheitlichen und kaufmännischen Bereich sowie im Lebensmittelhandwerk starten ebenfalls mehr junge Menschen ihre Ausbildung.

Handwerkskammer Ulm: Ausbildung im Handwerk kann Klima schützen

Tobias Mehlich, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, findet das ziemlich nice:

Wer mit seinen Händen etwas Sinnvolles tun [und] hauptberuflich Klimaschutz betreiben (...) will: Der ist im Handwerk genau richtig.

Ausbildungsstart verpasst? Keine Sorge!

Wenn du noch keinen Ausbildungsplatz hast, kannst du dich immer noch bewerben. Denn: Nicht jede Ausbildung fängt am 1. September an. Von der Ostalb bis zum Bodensee sind zum Beispiel noch knapp 570 Azubi-Stellen frei. Btw: Egal ob Abi, Real- oder Hauptschulabschluss - eine Ausbildung kannst du mit jedem Abschluss und manchmal auch ohne machen!

