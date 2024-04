Auto angezündet: Jetzt hats Pashanims Produzent erwischt

Nach Capital Bra wurde Pashanims Producer Stickle auch Opfer eines mutmaßlichen Brandanschlags.

Erst vor kurzem wurde das Auto von Capital Bras Ehefrau von unbekannten Tätern vor dessen Familienhaus angezündet. Jetzt postete Stickle in seiner Insta-Story, dass auch sein Auto letzte Nacht in Berlin in der Großbeerenstraße angezündet wurde. In der Story sieht man Bilder und Videos von dem ausgebrannten Auto.

Geplanter Anschlag oder doch nur Zufall?

Ob Stickle mit jemandem Stress hatte? In seiner Story postete der Producer nämlich einen Artikel darüber, dass es in der Nacht wohl zu mehreren Autobränden in Berlin kam. Es besteht also die Möglichkeit, dass er nur ein Zufallsopfer war.

Abgesehen von dem materiellen Schaden wurde sonst niemand verletzt. Stickle bittet aber auf Insta Zeugen um Mithilfe:

Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Falls jemand was gesehen hat, bitte melden. Ein paar Stunden davor wurde ich von der Polizei angerufen, dass mein Auto vandalisiert wurde. Seite zerkratzt, Reifen gestochen, mit Spraydose bemalt, Rückspiegel eingeschlagen.

