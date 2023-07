Auto explodiert auf A6 und löst Waldbrand aus

Der Unfall passierte bei Enkenbach-Alsenborn im Landkreis Kaiserslautern. Verletzt wurde dabei niemand.

In dem Auto waren zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen unterwegs. Plötzlich fing der Motorraum ihres Wagens an zu qualmen. Der Fahrer lenkte das Auto an den Rand der Autobahn, wo es anfing zu brennen. Das Fahrzeug hatte mehrere CO2-Behälter und diverse Einwegzigaretten geladen, die durch die enorme Hitze explodierten. Die Männer konnten das Auto noch rechtzeitig verlassen.

Auto-Explosion löst Waldbrand an A6 aus

Durch die Explosion flogen Trümmerteile bis auf die Gegenfahrbahn, die entgegenkommende Fahrzeuge beschädigten. Außerdem setzten die brennenden Fahrzeugteile auch die Autobahn-Böschung in Fahrtrichtung Saarbrücken in Brand.

Die Feuerwehr konnte wegen möglicher weiterer Explosionen erstmal nur aus der Ferne löschen. So konnte sich ein Flächenbrand von etwa 2.000 Quadratmetern entwickeln. Die A6 war zeitweise voll gesperrt.

