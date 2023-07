18-Jähriger kracht beim Driften gegen Laterne

Durch die Aktion sind der Fahrer und seine beiden Insassen leicht verletzt worden.

Die drei Insassen sind nach dem Unfall abgehauen - eine Polizeistreife hat sie aber schnell gefunden. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und hätte das Auto nicht benutzen dürfen. Das ganze ist auf einer Landstraße in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis mit einem SUV passiert. Das hat die Polizei gesagt. Der Fahrer wollte driften und knallte frontal gegen eine Laterne.

Fahrer bekommt Anzeige

Der Fahrer muss jetzt mit einer Anzeige wegen dieser Vergehen rechnen:



fahrlässige Körperverletzung

Fahren ohne Führerschein

unerlaubtes Benutzen des Autos

Der SUV ist jetzt Schrott. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto auf rund 50.000 Euro. Oben drauf kommt noch der Schaden an der Laterne in Höhe von 5.000 Euro.