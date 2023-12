Brandstiftung nach Heiligabend: Mehrere Autos brennen

mit Whatsapp teilen

In Weil am Rhein standen in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag mehrere Autos in Brand.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Brandstiftung. Als erstes hatte in der Nacht in der Heldelinger Straße im Ortsteil Haltingen ein Roller gebrannt. Kurz danach standen vier Autos in Flammen. Insgesamt ist ein Schaden von etwa 65.000 Euro entstanden. Mutmaßlicher Brandstifter bei Tat beobachtet In der nahe gelegenen Lindenstraße wurde der mutmaßliche Brandstifter dann dabei gesehen, wie er ein weiteres Auto anzünden wollte. Ein Anwohner löschte das Feuer, noch bevor es auf das Auto übergriff. Das Kriminalkommissariat vom Kreis Lörrach bittet jetzt um weitere Zeugenhinweise unter der Nummer 0761/882-2880. Gesucht wird nach einem Mann, der zum Tatzeitpunkt eine längere schwarze Jacke getragen haben soll.